平安资管与中债登发布可投资级信用债指数 提供独立信用评级

路透上海3月29日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安资产管理公司与中央国债登记结算公司周二发布双方联合编制的可投资级信用债指数，提供独立的信用评级观点。

公司新闻稿称，该指数结合了平安资管的信用评级体系和中债登在指数编制方面的领先优势，由平安资管出具样本券，中债登公司按照既定的指数编制方法进行编制，数据将每日更新，并通过中国债券信息网实时发布。

新闻稿称，平安资管对信用评级的划分更接近国际标准，主体信用资质在评级结果上的区分度更加鲜明，从而保证了该指数由经过筛选后的优质债券组成。此外，该指数所有样本券必须同时达到外部评级AAA及平安资管内部投资级以上级别。

此次发布的平安-中债可投资级信用债指数精准反映了风险低、信用高的一类信用债的价格走势，可向各类型机构投资者提供更有针对性的信用债市场研究指标、投资标的和业绩衡量基准，为中国信用债指数化投资地进一步蓬勃发展提供了良好保障。

业内人士指出，通过该指数，能够及时有效反映信用债市场价格水平，为投资者提供指数化投资标的，并在该指数基础上衍生新的信用产品。

目前中国债券市场总规模排名全球第三，其中公司信用类债券存量约14万亿元，排名升至第二。在经济增速放缓、利率下行的背景下，信用债成为各类投资理财资金的主要配置品种。但自2015年以来，信用违约事件的加速爆发也让信用债投资的风险逐渐凸显。（完）