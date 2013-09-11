中国平安拟进军电商获取海量客户 以二手房等为切入口

路透上海9月11日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)总经理任汇川透露，平安将以二手房、二手车、医疗健康这三大领域作为进军电商的切入口，以此获取大数据、打通产业链，并获取海量客户资源，以实现其新近提出的“客户迁徙”战略。

上海证券报周三引述他昨日在面对投行的策略会上表示，中国平安进军电商的蓝图是，搭建一个二手房和二手车交易平台，模式类似于阿里巴巴；此外，搭建医网、药网、信息网“三网合一”的医药健康平台。以此涵盖到客户衣食住行方方面面的需求。

报导称，中国平安进军电商的论调一经抛出，现场部分投行人士不免质疑：定位于综合金融的中国平安，是否偏离了主业轨道？对此，中国平安常务副总经理顾敏表示，“平安并不打算改行。”

他解释称，此举意在利用车、房、医疗这三块领域，来获取海量优质客户资源。“中国平安涉足二手车、二手房、医疗健康并不仅仅着眼于这几个交易平台，而是想染指整个汽车、房屋、医疗的联盟消费生态圈。”

中国平安将通过这些电商业务，一手实现“海量获客、高频使用”的数据基础，另一手组织大数据挖掘，实现“客户迁徙”，形成一个架构垂直、相对闭合的商业模式。

“客户迁徙”战略正是中国平安董事长马明哲根据当下形势提出的新布局。客户迁徙战略有两重意义：一是将8,000万保险客户迁徙到银行、将银行客户迁徙到财富管理；二是将非金融客户迁徙到金融领域。

“中国平安内部将科技金融转型分为两块：一块是改良型业务，也就是金融互联网；一块是颠覆型业务，也就是互联网金融。”在形容各自的角色定位时，顾敏打了个比喻，“前者就是现在不做，就活不下去；后者就是未来不做，就活不下去。”

这是中国平安首次对外披露两线并举的科技金融转型思路。顾敏透露，改良型业务是紧密围绕主业展开的，也就是各个子公司的互联网创新，通常需要在很短时间内就能产生价值，追求较高的成功率，有非常严格的投入和产出规定；而颠覆型业务，是平安通过设立一些创新公司或平台来实现的，比如陆金所、电商及支付平台等，这是前瞻性、防御性部署。

他补充指出，“对于一些颠覆型的创新型业务，我们内部的口号是：鼓励尝试、允许失败。我们不会追求很高的成功率，因为过高的成功率意味着我们在颠覆的路上走得还不够远。我们希望失败率在70%到80%之间，但一旦成功，就会对集团的盈利增长提供一个明显的贡献。”（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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