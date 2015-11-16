平安证券携eToro进军社交投资领域 助客户拓境外投资新途径

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月16日 - 中国平安(601318.SS)旗下平安证券周一宣布，其与全球领先的社交投资网络e投睿(eToro)启动战略合作，平安证券将协助eToro的业务落地中国，未来合适的中国投资者将有望通过eToro的社交投资平台参与全球金融投资市场。
根据合作框架，平安证券将提供本土支持，帮助eToro在中国市场获得快速成长；同时，eToro也将向平安证券的用户全面开放其社交投资平台。eToro中国版社交投资平台预计于2016年上线。
公司新闻稿称，平安证券与eToro的战略合作，可以帮助有海外资产配置需求的合适中国投资者便捷地在国内享受社交投资的全新体验，这些投资者还将有望通过eToro在全球范围内交易外汇、商品、指数和股票等，实现全球资产配置。
“eToro和平安的战略合作，将为我们的客户带来一个创新性的金融平台，”平安证券副总经理蔡新发表示，eToro所提供的独特的社交投资模式，让交易和投资变得简单、有趣，通过利用群众的智慧和透明化的平台管理，用户可以从中大大受益。
eToro使每位投资者能实时查看、跟进并自动复制其他投资者的行为。在本次合作中，平安与eToro双方将探索在中国市场实现“复制交易”的创新交易方式，eToro提供相关的技术、平台和经验方面的支持。
eToro成立于2007年，是全球最大的社交投资网络，遍及全球140多个国家，在全世界拥有超过450万名注册用户。截止11月15日，在eToro平台上累计进行的交易已经超过1.69亿笔，交易额超过15亿美元。
去年12月，eToro获得来自中国平安(2318.HK)、德国商业银行(CBKG.DE)、俄罗斯联邦储蓄银行价值2,900万美元的融资。稍早，中国平安旗下平安一账通已与eToro展开合作。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。