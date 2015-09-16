陆金所公布其全平台战略 拓展基金频道及跨境业务

路透上海9月16日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）周二稍晚宣布其全平台战略，其业务领域由原先的P2P网贷拓展至基金和跨境业务，目标是打造成满足用户不同人生阶段财富管理需求的一站式平台。

陆金所同时宣布其域名由Lufax.com改为Lu.com，以方便国内用户记忆。作为全平台战略的一部分，陆金所周二还与国内最大餐饮O2O（线上线下）平台--饿了么、东方梦工厂等跨界合作，增加互联网投资理财的趣味性。

“我们要做更开放的平台，目标没变，但方法有变。”陆金所董事长兼首席执行官（CEO）计葵生指出，今年陆金所将与更多的保险、银行、基金、资产管理公司、P2P平台以及房地产金融机构合作，给不同类型及不同风险偏好的投资者更多的选择。

陆金所稍早已开发出基金频道和P2P网贷开放式平台--人民公社平台，吸引众多基金产品和P2P产品在其平台上挂牌。至9月，基金频道已上线35家基金公司1,100多只基金产品，公司预计至今年底，合作基金公司将达90家左右。

他还介绍称，近期陆金所还进行了首笔跨境业务。公司拟引入美国互联网金融产品，通过QDII（合格境内机构投资者）渠道，向陆金所的用户群推荐。

陆金所庞大的用户群及交易规模，给了其开放平台的底气。计葵生说，“我们只有把自己基础做得足够大，其他机构和合作方才会来跟你玩。”

陆金所已成为国内最大的互联网财富管理平台。截止6月底，成立近四年的陆金所累计交易量已达8,015亿元人民币，其中个人投资者交易量为2,013亿元。而过去两个月，个人端的交易量达600-700亿元。在目前1,300万用户数的基础上，每月新增客户量达120-130万。

陆金所在新闻会上还宣布了三起跨界合作项目，例如陆金所与东方梦工厂的《功夫熊猫3》合作推出一款娱乐权益类投资产品，用户不仅可获得较高的投资收益，还将获得《功夫熊猫3》电影的相关权益。

中国第二大寿险公司--中国平安上月宣布，全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。合并完成后，普惠有限与陆金所成为陆金所控股旗下并立的兄弟公司。外界普遍认为，陆金所控股为中国平安未来分拆上市的平台。

中国平安旗下的平安海外控股和安科技术有限公司合计持有陆金所控股约47.4905%的股权。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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