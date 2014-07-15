平安银行拟非公开发行优先股和普通股 募资至多300亿元

路透北京7月15日 - 中国平安银行(000001.SZ)周二表示，拟非公开发行优先股及普通股，募资分别不超过200亿元人民币和100亿元，用于补充银行资本。该行并成为深市首例宣布发行优先股的上市公司。

该行新闻稿称，控股股东中国平安(601318.SS)拟认购45%-50%的普通股，中国平安下属的平安资管则拟认购50%-60%的优先股。优先股发行对象为包括平安资管在内的不超过200名符合规定的合格投资者，而普通股发行对象为包括中国平安在内的不超过10名合格投资者。

本次平安银行的发行方案已经董事会审议通过，此后还需该行股东大会审议，并须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施。

“本次非公开发行优先股及普通股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充银行资本，提高资本充足率。”平安银行表示。

该行表示，目前其资本充足率处于行业较低水平，截至今年一季度末，其一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%，接近监管红线，一级资本补充需求较为紧迫。

平安银行称，本次优先股计划采取固定股息率，并以投资者询价方式确定；而普通股发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，最终价格和发行对象采取竞价方式确定。

该行称，目前，平安银行资本结构中只有核心一级资本和二级资本，发行优先股可以补充其他一级资本的空缺，有利于优化资本结构。但优先股仍处于试点阶段，时间上存在一定的不确定性，非公开发行普通股能够及时补充银行核心一级资本，以持续达到监管要求。

此前率先公布优先股发行预案的广汇能源(600256.SS)本月初公告称，其非公开发行优先股的申请已获中国证监会受理，在争夺A股市场首家发行优先股公司的进程中继续领先。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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