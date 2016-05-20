中国平安旗下平安好医生A轮融资5亿美元 估值达30亿美元

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月20日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下O2O健康医疗服务平台--平安好医生近日完成5亿美元A轮融资，其估值达到30亿美元。这刷新了全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两项记录，也成为国内该领域最大的创新公司。
中国平安新闻稿称，本轮投资方包括海外知名股权投资基金、五百强大型央企、国有金融企业以及大型互联网公司。不过其未透露投资机构具体名称。
“国内互联网医疗发展还处于初级阶段，此轮融资将有助于平安好医生开启互联网医疗2.0时代。”平安健康互联网股份公司董事长兼CEO、平安好医生创始人王涛表示。
他介绍说，平安好医生将通过改善医疗供给，整合线上线下资源，推动健康大数据应用，打通保险支付闭环，领衔重构互联网医疗2.0时代健康生态圈，最终形成海量入口、数据处理与服务平台的产业格局。
据上海证券报周五报道，中国平安正在孵化旗下互联网平台分拆上市。根据其内部规划，平安好医生将是除陆金所外，另一家有单独IPO（首次公开发行）计划的子公司。
去年4月上线的平安好医生，以医生资源为核心，利用移动互联网平台可与用户进行随时随地的医患实时沟通，并通过平安“万家诊所”实现线下服务的落地。目前注册用户数达7,700万，日咨询峰值近25万次，成为国内覆盖率最高的移动医疗应用。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。