中国平安旗下平安好医生A轮融资5亿美元 估值达30亿美元

路透上海5月20日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下O2O健康医疗服务平台--平安好医生近日完成5亿美元A轮融资，其估值达到30亿美元。这刷新了全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两项记录，也成为国内该领域最大的创新公司。

中国平安新闻稿称，本轮投资方包括海外知名股权投资基金、五百强大型央企、国有金融企业以及大型互联网公司。不过其未透露投资机构具体名称。

“国内互联网医疗发展还处于初级阶段，此轮融资将有助于平安好医生开启互联网医疗2.0时代。”平安健康互联网股份公司董事长兼CEO、平安好医生创始人王涛表示。

他介绍说，平安好医生将通过改善医疗供给，整合线上线下资源，推动健康大数据应用，打通保险支付闭环，领衔重构互联网医疗2.0时代健康生态圈，最终形成海量入口、数据处理与服务平台的产业格局。

据上海证券报周五报道，中国平安正在孵化旗下互联网平台分拆上市。根据其内部规划，平安好医生将是除陆金所外，另一家有单独IPO（首次公开发行）计划的子公司。

去年4月上线的平安好医生，以医生资源为核心，利用移动互联网平台可与用户进行随时随地的医患实时沟通，并通过平安“万家诊所”实现线下服务的落地。目前注册用户数达7,700万，日咨询峰值近25万次，成为国内覆盖率最高的移动医疗应用。（完）