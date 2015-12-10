平安在健康医疗产业重点推进医疗服务、医保商保和健康云

路透上海12月10日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)副总经理兼首席保险业务执行官李源祥周四指出，平安把健康医疗列为未来公司两大核心战略之一，将着力推进健康医疗服务、医疗保险、商业保险和健康云等四大板块业务。

他在公司网上新闻会上指出，平安将形成健康医疗产业的整体战略布局，以医保、商保、健康管理、信息服务为发展重点，医疗机构、药品分销与零售、第三方服务为次重点。

“健康医疗产业前景乐观，与平安主业密切相关，并且顺应金融行业由销售驱动向服务驱动转型的趋势。”他预计，预计到2020年，中国健康服务业总规模将达到8万亿元人民币以上。

在服务方一端，平安致力于搭建一站式、全流程、O2O（线上线下）的健康管理及医疗服务平台，线上门户是平安好医生APP，线下对接私人诊所、检测中心、体检中心、合作医院、药店等。

作为平安健康管理的首款互联网产品，“平安好医生”在平安集团“医、食、住、行、玩”的互联网金融战略布局中，承担起了在线健康医疗服务入口作用。凭借中国规模最大的全职网络医生团队，“平安好医生”上线不到一年已成为国内在线医疗第一入口，日均咨询量已突破9.8万。

平安健康险董事长兼首席执行官（CEO）王涛指出，“平安好医生”从健康管理入手，到亚健康管理，再到疾病的咨询和管理，最后健康保险产品实现整个疾病风险的覆盖和医疗成本的控制。

在支付方一端，医保方面，平安立足于成为智慧高效的管理式医疗服务商，为社保提供智慧管理、智慧服务与智慧保障服务；商保方面，平安将发挥保险业务专业优势，加强风控、拓展服务、打通支付、优化保障，成为专业创新的健康保险提供商。此外，平安正在搭建健康云平台，力图成为精准专业的医疗数据运营服务商。（完）