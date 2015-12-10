平安在健康医疗产业重点推进医疗服务、医保商保和健康云

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月10日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)副总经理兼首席保险业务执行官李源祥周四指出，平安把健康医疗列为未来公司两大核心战略之一，将着力推进健康医疗服务、医疗保险、商业保险和健康云等四大板块业务。
他在公司网上新闻会上指出，平安将形成健康医疗产业的整体战略布局，以医保、商保、健康管理、信息服务为发展重点，医疗机构、药品分销与零售、第三方服务为次重点。
“健康医疗产业前景乐观，与平安主业密切相关，并且顺应金融行业由销售驱动向服务驱动转型的趋势。”他预计，预计到2020年，中国健康服务业总规模将达到8万亿元人民币以上。
在服务方一端，平安致力于搭建一站式、全流程、O2O（线上线下）的健康管理及医疗服务平台，线上门户是平安好医生APP，线下对接私人诊所、检测中心、体检中心、合作医院、药店等。
作为平安健康管理的首款互联网产品，“平安好医生”在平安集团“医、食、住、行、玩”的互联网金融战略布局中，承担起了在线健康医疗服务入口作用。凭借中国规模最大的全职网络医生团队，“平安好医生”上线不到一年已成为国内在线医疗第一入口，日均咨询量已突破9.8万。
平安健康险董事长兼首席执行官（CEO）王涛指出，“平安好医生”从健康管理入手，到亚健康管理，再到疾病的咨询和管理，最后健康保险产品实现整个疾病风险的覆盖和医疗成本的控制。
在支付方一端，医保方面，平安立足于成为智慧高效的管理式医疗服务商，为社保提供智慧管理、智慧服务与智慧保障服务；商保方面，平安将发挥保险业务专业优势，加强风控、拓展服务、打通支付、优化保障，成为专业创新的健康保险提供商。此外，平安正在搭建健康云平台，力图成为精准专业的医疗数据运营服务商。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。