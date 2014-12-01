中国平安定向增发H股筹368亿港元 成香港最大规模增发之一

路透上海12月1日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周日晚间公告称，已根据股东大会授权，将定向增发5亿9,405.6万股H股，预计募集资金约368.315亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

中国平安此次H股定向增发价格为62港元/股，较公告日前20个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%。公告称此次发行对象不超过10名，但未披露配售对象细节。

中国平安表示，该配售价在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例和监管机构相关规定，依据配售时国际资本市场情况，公司H股股价走势以及同业公司在国际市场的估值水平进行定价。

公司称，本次定向增发预计将明显提升中国平安的资本实力，符合公司资本规划目标。募集资金将主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

中国平安指出，此次定增融资将提升公司的偿付能力和资本充足率，助力集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的健康发展，提升市场竞争力，实现市场份额的稳步提升。同时，公司也将抢抓机遇，加快互联网金融布局，实现平安战车的跨越式前进，为广大投资者创造持续稳健增长的价值。

截至6月30日，中国平安偿付能力充足率为186.6%，寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%，略高于保险公司偿付能力管理规定中的150%下限。与此同时，随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即，定量资本要求、定性风险控制要求、市场约束机制等手段的贯彻出台，都对中国平安及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。

中国平安H股上周五收报65.05港元，过去一个月上涨8.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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