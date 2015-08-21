中国平安向陆金所控股出售普惠有限 对价逾19亿美元

路透上海8月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)周四晚公告称，全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。

公告还指出，此次股权转让完成后，普惠有限100%的股权将由陆金所控股持有；平安海外控股于交割日向陆金所控股交付标的股权；陆金所控股于交割日向平安海外控股交付已妥为签署的可转换本票。

上海证券报援引分析人士指出，这次合并或预示着，中国平安将以陆金所控股为平台，加速分拆上市的脚步；同时也不排除今后中国平安会继续将相关类似或协同性强的互联网金融业务进行整合，提升估值水平，从而为相关互联网金融业务单独上市做铺垫。

“从公司整体利益出发，旨在调整和优化本公司业务结构，整合网络金融和准金融业务，符合公司的发展战略，”中国平安表示。

平安海外控股和安科技术有限公司合计持有陆金所控股约47.4905%的股权。合并完成后，普惠金融与陆金所成为陆金所控股旗下并立的兄弟公司。

昨日中国平安保险还同时公布，今年上半年净利同比增长62%，得益于三大支柱业务稳健增长。据公告，平保于1-6月净利为346.49亿元人民币，上年同期则为213.62亿元，并与上月预告的盈利增幅水平一致。

中国平安A股上日收报30.55元，过去一个月累积下跌24.65%。（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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