中国平安向陆金所控股出售普惠有限 对价逾19亿美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)周四晚公告称，全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。
公告还指出，此次股权转让完成后，普惠有限100%的股权将由陆金所控股持有；平安海外控股于交割日向陆金所控股交付标的股权；陆金所控股于交割日向平安海外控股交付已妥为签署的可转换本票。
上海证券报援引分析人士指出，这次合并或预示着，中国平安将以陆金所控股为平台，加速分拆上市的脚步；同时也不排除今后中国平安会继续将相关类似或协同性强的互联网金融业务进行整合，提升估值水平，从而为相关互联网金融业务单独上市做铺垫。
“从公司整体利益出发，旨在调整和优化本公司业务结构，整合网络金融和准金融业务，符合公司的发展战略，”中国平安表示。
平安海外控股和安科技术有限公司合计持有陆金所控股约47.4905%的股权。合并完成后，普惠金融与陆金所成为陆金所控股旗下并立的兄弟公司。
昨日中国平安保险还同时公布，今年上半年净利同比增长62%，得益于三大支柱业务稳健增长。据公告，平保于1-6月净利为346.49亿元人民币，上年同期则为213.62亿元，并与上月预告的盈利增幅水平一致。
中国平安A股上日收报30.55元，过去一个月累积下跌24.65%。（完）
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。