平安好房网推出“好房宝”产品 综合收益率有机会超10%

路透上海6月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安好房网周四宣布，近日将在业内推出首个金融购房类“宝”类产品--好房宝1号，对于近期有购房打算的消费者来说，好房宝1号的综合收益率可超过10%。

公司新闻稿称，该产品将于6月6日开始网络预约，6月9日正式发售。好房宝1号的认购者还将获得包括优先选房、优先解决购房贷款、提供首付低息分期等多项增值服务。

好房宝1号不同于以余额宝为代表的闲钱理财互联网金融产品，其综合收益由两部分组成，即基金收益与房积金收益。其中，基金收益部分挂钩平安大华日增利货币基金，其近半年的七日年化收益率平均达5.5-5.6%。

而房积金收益则是专门为在180天内通过平安好房网认购新房的消费者准备，该部分收益预计将得到平安好房6-8%的收益补贴。无论消费者是否购买房地产，好房宝1号可以在180天内随时存取。

新闻稿指出，此次推出的好房宝1号是平安好房推出的第一款真正意义上的“互联网+房地产+金融”的跨界产品，每份认购金额2万元人民币，每人限购10份。消费者将购房首付款存在好房宝系列产品里，不仅能使首付款每天产生“滚雪球”的收益，还能享受到包括现金管理、精选理财、按揭贷款、无抵押融资、财务优惠、保险保障、优先选房等一系列选房购房金融服务。

平安好房网表示，未来还将陆续推出好房宝2号、好房宝3号等系列产品，为购房者和开发商提供定制化的购房金融服务。

平安好房网是中国平安切入房地产电子商务的业务平台，致力于将金融与互联网融入房地产全产业链。5月15日上线后，其力推“零中介”、超低价房源及万元购房补贴，吸引众多消费者关注。

对于平安这一跨界组合的网站，不少业内人士此前曾表示，“金融+地产+互联网”确实是未来发展方向，但目前难对房地产格局构成实质影响，而好房网能与行业先行者搜房网(SFUN.N)、乐居(LEJU.N)等竞争的优势在于平安集团全面覆盖的金融网络。（完）