中国平安打造普惠金融业务集群 陆金所P2P和直通贷将纳入

路透上海3月19日 - 中国第二大寿险企业--中国平安(601318.SS)(2318.HK)近日宣布，将旗下多个相关业务，整合成一个统一的“平安普惠金融”业务集群，包括陆金所旗下P2P小额信用贷款、平安直通贷款业务以及平安信用保证保险事业部，目标是成为中国最大的消费金融服务提供商之一。

公司新闻稿称，该业务集群将集合各业务线前、中、后台优势，大力发展“普惠金融”，以更好服务小微企业和个人消费金融需求，助力中国实体经济发展。

新闻稿称，整个普惠金融业务线将由韩国籍的平安高管赵容奭（Y.S.CHO）领衔，而陆金所董事长计葵生领衔的陆金所也将纯化其作为金融理财信息咨询平台的功能，更好地发挥其非标金融资产集散地的市场作用，构建成一个开放的平台。

两者紧密结合，将使得平安普惠获得强大的线上发展能力，而陆金所也将获得强大的线下服务能力支持，使其原有的P2P产品线，成为更加开放的P2P产品平台，获得包括平安普惠在内的更加丰富的P2P产品供应支持。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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