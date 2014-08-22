平安产险首推奶粉险 为消费者购买母婴产品提供保障

路透上海8月22日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下中国平安产险推出乳制品召回损失险，这是国内首例为奶粉提供安全保障的保险产品，将为消费者购买母婴产品提供保障。

近年来，国内婴幼儿食品安全问题此起彼伏，从六年前的三聚氰胺事件，到最近的亨氏营养米粉严重铅超标，令国内消费者忧虑重生，购买海外生产的奶粉已成为相当多消费者无奈选择。

中国平安周五新闻稿称，该险种根据每罐奶粉的重量分为两类，其中900g及以下的罐装奶粉每份保费2元人民币，900g以上的罐装奶粉每份保费3元。

一旦购买产品被国家质量监督、工商行政管理部门查出乳制品质量问题责令召回和下架，平安产险将主动联系客户按照保单约定的金额（每罐2,000元或3,000元）向消费者赔付乳制品召回损失津贴，全年最高累计可赔付10万元。

当消费者购买的乳制品被责令召回和下架时，消费者无需提供任何理赔资料，平安产险将根据购买记录主动为消费者提供理赔服务。

在8月19日至30日苏宁易购节期间，该保险产品由苏宁(002024.SZ)统一购买并赠送给前四万款奶粉购买客户。平安产险将与苏宁继续合作，消费者在购买乳制品的同时可一键购买这款保险。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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