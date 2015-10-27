平安与美国Blumberg组地产投资平台 初始项目逾6亿美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)周二称，与美国投资公司Blumberg Investment Partners（BIP）成立地产合资平台，初始投资项目价值超过6亿美元。
中国平安在一份声明中称，双方将投资于美国的长期、优质租赁资产。初始投资组合价值超过6亿美元，位处纽约市及纽约大都会区等多个核心市场的全新物流资产，现由评级较高的财富500强公司租用。这是公司首度进军美国物流地产市场。
此外，该合资企业计划持续收购优质资产，并已另物色了一批地处战略位置的定制物流物业项目，项目价值逾4亿美元。
此次交易由中国平安旗下平安信托协助完成。平安信托海外投资事业部执行总经理李庆贤表示，“目前我们看到了美国市场的巨大商机。这次合作凸显了我们持续推进与全球各行业领先伙伴合作的战略。”
他并指出，未来会继续谋求更多海外房地产投资机会，并进一步寻找机构和高净值投资者。
总部位于科罗拉多州丹佛的BIP是为Blumberg Family estate和合作投资的机构投资者服务而专门设立的公司，并在房地产、能源和其他行业的投资，特别是开发前期风险管控及长期投资方面拥有丰富经验。
中国平安此前已开始在海外地产和基建的布局，今年初旗下平安人寿收购伦敦市中心一栋地标性建筑Tower Place，交易金额4.19亿欧元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。