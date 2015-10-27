平安与美国Blumberg组地产投资平台 初始项目逾6亿美元

路透香港10月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)周二称，与美国投资公司Blumberg Investment Partners（BIP）成立地产合资平台，初始投资项目价值超过6亿美元。

中国平安在一份声明中称，双方将投资于美国的长期、优质租赁资产。初始投资组合价值超过6亿美元，位处纽约市及纽约大都会区等多个核心市场的全新物流资产，现由评级较高的财富500强公司租用。这是公司首度进军美国物流地产市场。

此外，该合资企业计划持续收购优质资产，并已另物色了一批地处战略位置的定制物流物业项目，项目价值逾4亿美元。

此次交易由中国平安旗下平安信托协助完成。平安信托海外投资事业部执行总经理李庆贤表示，“目前我们看到了美国市场的巨大商机。这次合作凸显了我们持续推进与全球各行业领先伙伴合作的战略。”

他并指出，未来会继续谋求更多海外房地产投资机会，并进一步寻找机构和高净值投资者。

总部位于科罗拉多州丹佛的BIP是为Blumberg Family estate和合作投资的机构投资者服务而专门设立的公司，并在房地产、能源和其他行业的投资，特别是开发前期风险管控及长期投资方面拥有丰富经验。

中国平安此前已开始在海外地产和基建的布局，今年初旗下平安人寿收购伦敦市中心一栋地标性建筑Tower Place，交易金额4.19亿欧元。（完）