平安保险首季净利同比小幅增长 寿险新业务价值升38.3%

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月26日 - 中国第二大寿险公司--平安保险(2318.HK)(601318.SS)周二公布，今年首季净利同比小幅增长，因投资收益明显下降，惟寿险新业务价值则升38.3%。
据公告，中国平安于2016年1-3月净利为207亿元人民币，较上年同期199.64亿元增长3.7%；每股基本收益1.16元。总收入2,244.77亿元，升幅15%。
该公司表示，受权益市场波动影响，一季度保险资金总投资收益204.45亿元，同比下降36.4%。
不过，寿险业务保持稳健发展，个人寿险新业务快速增长。首季实现规模保费1,347.16亿元，同比增长28.3%，其中盈利能力较强的个人寿险业务规模保费升27.7%至1,190.45亿元；新业务价值升38.3%至130.84亿元。寿险业务实现净利润124.44亿元。
产险业务首季保费收入435.52亿元，同比增长3.9%；实现净利润32.77亿元，综合成本率为94.3%。
旗下平安银行(000001.SZ)此前公布，今年一季度净利按年增长8.12%，低于11.38%的去年同期增速；期末不良贷款率较年初小幅上升至1.56%，受宏观经济放缓和产业结构调整等影响。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。