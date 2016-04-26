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中国财经 | 2016年 4月 27日 星期三 07:38 BJT

平安保险首季净利同比小幅增长 寿险新业务价值升38.3%

路透香港4月26日 - 中国第二大寿险公司--平安保险(2318.HK)(601318.SS)周二公布，今年首季净利同比小幅增长，因投资收益明显下降，惟寿险新业务价值则升38.3%。

据公告，中国平安于2016年1-3月净利为207亿元人民币，较上年同期199.64亿元增长3.7%；每股基本收益1.16元。总收入2,244.77亿元，升幅15%。

该公司表示，受权益市场波动影响，一季度保险资金总投资收益204.45亿元，同比下降36.4%。

不过，寿险业务保持稳健发展，个人寿险新业务快速增长。首季实现规模保费1,347.16亿元，同比增长28.3%，其中盈利能力较强的个人寿险业务规模保费升27.7%至1,190.45亿元；新业务价值升38.3%至130.84亿元。寿险业务实现净利润124.44亿元。

产险业务首季保费收入435.52亿元，同比增长3.9%；实现净利润32.77亿元，综合成本率为94.3%。

旗下平安银行(000001.SZ)此前公布，今年一季度净利按年增长8.12%，低于11.38%的去年同期增速；期末不良贷款率较年初小幅上升至1.56%，受宏观经济放缓和产业结构调整等影响。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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