平安股权转让落定平息政治风波 提振A+H双双涨逾4%

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
* 平安迎新战略合作夥伴正大集团
* 股权转让成功平息政治风波
* A和H股双双涨逾4%
路透香港12月5日电---中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)A股及H股周三双双涨逾4%,显示在汇丰转让其股权的事宜落定後,近期萦绕在平安头上最大的政治风波已平息,业务发展仍将在正常轨道运行.
汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周三在联交所发布公告指出,出售所持有的中国平安保险15.57%股份予卜蜂集团(在中国称正大集团).出售总金额为727.36亿港元,相当於每股59港元,均以现金支付.
平安发言人周三也对路透表示,欢迎正大集团(卜蜂)成为其战略合作夥伴,将共同合作,努力实现公司各项业务的稳健增长.他并称,尊重汇丰(0005.HK)(HSBA.L)的选择,并感谢汇丰过去10年对平安所做的贡献.
"正大集团一直支持中国的经济建设,平安欢迎这一新的战略合作夥伴,"发言人表示.
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.
而此项股权转让的最终落定,则显示近期围绕着平安的风波已获平息.
纽约时报(NYT.N)近期连续发出中国总理温家宝家人在平安保险持股的相关报导.平安保险此前则已公开声明,指近日个别媒体报导内容失实,严重误导投资人,公司将视报导对中国平安的伤害和影响,采取相应的法律行动.
平安指出,"部分涉及中国平安的内容严重失实,同时文章采用歪曲事实、断章取义的方式以及错误的逻辑,严重误导投资人和社会公众,给中国平安造成严重伤害."
而京华山一研究部主管彭伟新则称,是次汇丰悉数出售平保股份,对两家公司的股价均有利好作用.平保失去汇丰为其策略股东,对其业务发展没有太大影响,反而售股阴霾的因素得到消除,因而对股价带来支持.
"另一方面,今天中国A股造好,亦有助提振平保股价表现."他称.
中国股市沪综指周三早盘收升3%.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股亦大涨带动早盘个股全面反弹,股指走势较强.
平安A股早盘则收报38.94元,上涨4.15%;H股则报60.30港元,上涨4.6%.
汇丰的公告还称,各方已经同意,汇丰将於2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准後九个营业日或是明年1月7日前(取其较後)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).根据公司官网信息,正大集团在中国投资额近60亿美元,设立企业200多家.(完)
--记者 李珊珊/雷美珍; 审校 林高丽
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