中国平安壹钱包上线 效仿互联网巨头建移动支付生态圈

路透上海5月12日 -阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等中国互联网巨头近期纷纷与金融机构合作打造移动支付生态圈，而国内第二大寿险公司中国平安(601318.SS)也开始打造自己的移动支付生态圈，以充分利用其全方位金融牌照和八千万用户群的优势。

中国平安(2318.HK)周一宣布，旗下移动支付应用壹钱包2.0版上线，这是壹钱包面向用户的首个版本，具备金融增值（活钱宝、借钱宝）、消费支付（线上线下）、聊天等功能。其联合万里通积分平台，可在300多家主流电商、20多万线下门店消费。

目前壹钱包的功能与阿里巴巴的余额宝、腾讯的微信支付相当相似，例如网上购买基金用以闲钱理财、申请信用额度用以消费、与合作商户合作线下支付；同时还可在壹钱包中加好友、建群组。在聊天的同时实现AA制付款、召集群活动、情景转账等。

中国平安拥有的银行、基金牌照为其独立打造移动支付生态圈打下基础，而以保险客户为主的用户群为这个生态圈提供了客源。目前壹钱包主要与中国平安旗下公司合作，例如货币基金选择了平安大华基金公司提供的基金产品。

中国平安在新闻稿中指出，壹钱包将根据用户反馈，不断优化体验，快速迭代，围绕人们“医食住行玩”的生活需求，继续丰富和拓展使用场景，创新线下支付形式，为消费者和商家提供各种金融增值、营销支付等一站式金融服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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