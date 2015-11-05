平安保险参组国内首只安全产业发展投资基金 规模达千亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四称，公司参与组建中国首只安全产业发展投资基金，规模将达1,000亿元人民币。
平保与中国工业和信息部、国家安全生产监督管理总局以及国家开发银行[CHDB.UL]今天在北京签署了《促进安全产业发展战略合作协议》，将组建规模达千亿元的安全产业发展投资基金。
平保并称，通过国家政策宏观引导产业发展需求，完全运用社会资本，以债权投资、股权投资、股债混合投资、低息贷款等多种方式，在合理管控风险的前提下，将为安全产业领域内的科技型企业、中小微企业、国企改革等提供资金，支持危化品生产企业兼并重组，解决企业融资难、融资成本高等问题。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。