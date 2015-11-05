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中国财经 | 2015年 11月 6日 星期五 07:22 BJT

平安保险参组国内首只安全产业发展投资基金 规模达千亿元

路透香港11月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四称，公司参与组建中国首只安全产业发展投资基金，规模将达1,000亿元人民币。

平保与中国工业和信息部、国家安全生产监督管理总局以及国家开发银行[CHDB.UL]今天在北京签署了《促进安全产业发展战略合作协议》，将组建规模达千亿元的安全产业发展投资基金。

平保并称，通过国家政策宏观引导产业发展需求，完全运用社会资本，以债权投资、股权投资、股债混合投资、低息贷款等多种方式，在合理管控风险的前提下，将为安全产业领域内的科技型企业、中小微企业、国企改革等提供资金，支持危化品生产企业兼并重组，解决企业融资难、融资成本高等问题。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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