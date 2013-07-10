平安保险购买伦敦劳合社大楼面临空置风险

中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透伦敦7月9日 - 伦敦地标建筑劳合社(Lloyd's)大楼的中国新东家可能面临空置带来的财务负担，因为劳合社考虑搬出这座养护费用高昂的大楼。
中国平安保险(601318.SS)周一以2.60亿英镑(3.88亿美元)买下这座由Richard Rogers设计的办公楼，但劳合社执行长Richard Ward向路透表示，该建筑出众的设计耗费巨大，劳合社不会一直守在这座以其命名的专用建筑里。
平安保险公司方尚未证实这次购买，称其不会对具体投资发表评论。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。
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