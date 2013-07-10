平安保险购买伦敦劳合社大楼面临空置风险

路透伦敦7月9日 - 伦敦地标建筑劳合社(Lloyd's)大楼的中国新东家可能面临空置带来的财务负担，因为劳合社考虑搬出这座养护费用高昂的大楼。

中国平安保险(601318.SS)周一以2.60亿英镑(3.88亿美元)买下这座由Richard Rogers设计的办公楼，但劳合社执行长Richard Ward向路透表示，该建筑出众的设计耗费巨大，劳合社不会一直守在这座以其命名的专用建筑里。

平安保险公司方尚未证实这次购买，称其不会对具体投资发表评论。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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