中国平安宣布260亿元A股可转债计划

* 拟发至多260亿元A股可转债,时间或在明年三季度

* 除A股可转债外,集团目前没有其他融资计划

* 产寿险子公司不排除发行次级债融资

* 争取本次可转债发行结束後所募资金直接转增资本

* 明年将通过定向增发向深发展注资150-200亿元

路透上海12月21日电---按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(601318.SS)(2318.HK)宣布至多260亿元人民币A股可转债发行计划,预计发行时间可能在明年三季度;但公司同时表示,除A股可转债外,目前没有其他融资计划.

平安此举出乎许多分析师预料,该公司九个月前才透过在香港的私募筹集25亿美元,这凸现出其融资的急迫性.

"提请股东大会一般性授权发行新股,就是针对这次A股可转债发行的,两者其实是一件事,公司没有其他融资计划,特别是H股,"平安总经理任汇川周三在媒体电话会议上强调.

该公司周二晚间公告,拟发行不超过260亿元A股可转换公司债券,以提高偿付能力充足率并增强资本实力,满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求.公司将提请股东大会一般性授权董事会进行A股及H股增发事宜,增发面值不超过公司已发行股票面值的20%.

任汇川表示,目前公司的各项业务都保持较快增长,维持偿付能力充足率的压力也相应增加.加之未来一段时间内,国内外经济增长和金融市场形势不确定性大,需要公司进一步提高偿付能力充足水平、增强风险抵御能力.

他并称,补充资本的方式有很多种,而可转债是公司基於目前市况进行的最优选择,"未来五年也是中国金融业发展的黄金窗口期,公司因此需要提前做好资本规划,否则将会失去机会."

据公告,本次拟发行的可转债期限六年,票面利率不超过3%,并向原A股股东优先配售.可转债自发行结束之日起满六个月後进入转股期;初始转股价格不低於公布募集说明书之日前20个交易日公司A股股票交易均价.

**提高偿付能力充足率**

今年以来,受业务扩张和市场动荡等原因影响,保险公司偿付能力充足率普遍下滑,融资压力骤增.

中国平安表示,偿付能力下降主要受深发展(000001.SZ)并表、市场波动和公司业务发展本身三大因素的影响,其中深发展拉动偿付能力下降20%左右,是最主要的影响.但假设本次拟发行的可转债全部转股,公司的偿付能力充足率将从170.7%提高到194.9%.

任汇川并提到,深发展和平安银行两行整合正在按照计划平稳进行中,公司已经承诺明年将通过定向增发的方式向深发展注资150-200亿元,所需资金将主要来源於公司今年上半年的融资.

公告显示,截至今年10月底,中国平安偿付能力充足率为170.7%,子公司平安寿险和平安财险的偿付能力充足率分别为153.2%和171.0%;而深发展三季报公布的资本充足率与核心资本充足率分别为11.5%和8.4%,均居较低水平.

任汇川指出,可转债发行最快可能在明年三季度,而进入转股期一般是在发行结束六个月之後.所以目前公司正与监管机构积极联络,争取将本次可转债发行所募资金在发行结束之後直接转增资本,"保监会也在做相关机制的研究,可能性很大."

他还表示,根据监管要求,平安集团层面是不能发行次级债的,但平安旗下的产寿险子公司还是有发行次级债的空间,必要的时候不排除通过发次级债等方式进行融资.

评级机构标准普尔此前曾称,未来三年中国保险企业需要超过1,100亿元人民币的外部资金,来满足其快速发展的需要.

11月份,按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)宣布完成发行总额300亿元次级定期债务.不久之後,国内第三大寿险公司--新华保险(601336.SS)(1336.HK)也顺利完成了A+H股首次公开发行(IPO),其所募资金也将全部用於充实资本金.

中国平安A股周三午盘报35.49元,下跌2.29%.(完)

--发稿 周晓峰 审校 张喜良

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