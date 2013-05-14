平安证券首设投资者补偿基金 快速赔偿机制显雏形

* 证券监管趋势向保护投资人利益倾斜

* 快速赔偿机制显雏形，探索先偿后追赔付模式

* 谁来率先赔付？发行人难辞其咎

作者 尹嫄婷/林琦

路透北京/上海5月14日 - 中国旨在保护证券投资者的快速赔偿机制正显现雏形。近期监管层严惩欺诈上市的动作升级，且中介机构试水投资者赔偿基金，显示监管趋势进一步向保护投资人利益倾斜。

针对万福生科(300268.SZ)发行上市涉嫌欺诈，其保荐机构平安证券出资设立3亿元人民币的投资者利益补偿专项基金。分析人士指出，本次监管层鼓励违法主体先行补偿投资者，是向恢复市场秩序和完善投资功能又迈出了一步，具有一定示范效应；不过未来能否在此基础上形成一种快速赔偿机制，还取决于监管层的态度以及后续相关规则的进一步细化。

“国内在投资者保护这块还没有完善的法律框架，立法上是滞后的。平安证券这种模式，走出了第一步，而且具有可操作性，”银河证券资深分析师任承德说，“这是一种雏形，今后类似案子就有先例可循。”

英大证券研究所所长李大霄亦坦言，投资人保护得好才能控制好市场风险，任何成熟市场都会把投资人保护放在首位。

中国证券业协会相关负责人认为，由有关责任人出资设立补偿专项基金，按照相关法律确定补偿对象、补偿条件和补偿范围，在征求投资者同意的基础上，先行补偿投资者，可以使投资者在最短时间内拿到补偿金，保护投资者合法权益。

不过，也有市场人士指出，平安证券设立赔偿基金说明平安有实力，更多也是从危机公关及市场形象方面的考虑出发，以尽快挽回公司声誉和形象，因而难以判断后续能否真正形成示范效应。

2012年A股新股IPO(首次公开发行)市场上，平安证券担任14个项目的主承销，仅次于国信证券，名列券商业第二位。目前在已上报IPO申请的拟上市公司中，平安证券担任20家公司的保荐人。

“先赔这个钱，然后再问上市公司老板要。还好这次万福生科没有退市，投资者总体亏损不大，否则平安将要面对的是一个很大的窟窿，它是否还有这个勇气先赔后追？”上海一家投行负责人这样质疑。

粮油加工和食品企业--万福生科2011年9月登陆创业板，并于2012年9月19日被证监会立案调查。该公司此前已承认2008-2011年累计虚增收入约7.4亿元，虚增营业利润约1.8亿元，虚增净利润约1.6亿元。

**探索先偿后追赔付模式**

中国资本市场历经20多年的发展与创新，但在投资者保护方面仍有留白。这次平安证券为受损投资者在司法解决途径之外提供了更为快捷的可选渠道，且监管层的表态也表明了保护投资人利益的监管大趋势。

北京一家大型券商投行部副总裁指出，平安之所以跟监管和市场妥协，肯定是监管所鼓励的，有保护投资者利益的监管趋势。但将来会否形成一种效应，则还要看后续监管层的态度。如果每家机构都要设立基金，那就得立法改变。

证监会有关负责人就表示，鼓励利用市场化机制保护投资者合法权益，对市场违法主体主动先行补偿投资者损失持积极支持态度。同时，中国证券业协会亦支持会员单位探索对证券违法受害人主动承担责任、弥补投资者损失。

在海外，多数投资者权益受侵事件，都采取和解形式解决。不过在中国，由于尚未建立起成熟的快速赔偿机制，投资者因上市公司虚假陈述出现投资亏损后，需要通过民事诉讼的方式索赔，这往往面临耗时长、成本高、举证程序繁琐、投资者分散、诉讼结果不确定等问题。

据平安证券相关公告，该补偿基金利用深交所相关系统及中登公司结算系统实现赔付款的批量划付，计划两个月内完成赔偿工作。相对于往往需要数年的民事诉讼，赔偿基金的效率明显提高。

但也有分析人士提出，不排除设立赔偿基金只是谈判的最终结果而已，而且也不是所有中介机构都有实力承担先偿后追的赔付模式。所以，针对不同的个案，后续仍需要探寻更加多元化的解决方案。

上海锦天城律师事务院律师何周就表示，赔偿基金是从企业本身、市场、相关层面三方面形成的一定共识，有一定借鉴意义和试探效应。但这不是一个法规，这是企业自愿设立的基金，目前只能说是一个个案，而不能断定以后遇到这种情况就会先赔钱。

“这要成为未来的模板，倒是不见得，首先是投行实力要强。一些小券商，根本拿不出那么多钱，”上述上海投行负责人亦称，投资者利益受侵的赔偿，像平安这种只能说是一种探索，但并不是唯一的模式。

平安公告显示，中国证券投资者保护基金有限责任公司作为投资者保护基金的筹集、管理和使用者，将担任平安补偿基金的管理人，负责基金的日常管理及运作。就此，亦有市场人士认为，不排除未来启动保护基金来完善后续赔付制度。

深圳一家券商高管就表示，如果未来涉及当事机构无力兑付，也可能启动保护基金。随着基金设立之后规模逐步扩大，对投资人的保护也将会更有保证。

**谁来率先赔付？**

今年以来，监管层屡次强调市场归位尽责。虽然这次平安主动承担先行赔付重任，不过部分市场人士则认为，万福生科作为发行人，也是信息披露的第一责任人，应该率先全额赔偿投资人损失。

“上市公司大股东和上市公司对投资者的补偿没有说法，是不公平的，...中介机构只是协助发行人做上市融资，把信息真实准确完整地披露给投资者。”中国一家合资券商的首席执行官称。

万福生科控股股东龚永福近日公开承诺，支持平安证券的先行补偿方案，并承诺以其妻子持有的3,000万股的万福生科股票作为赔偿抵押。具体分担的赔偿数据由其与平安证券协商，或由法院裁定。

律师何周提出，平安证券先偿后追的模式，今后还会遇到牵涉各方的损失如何认定，追偿机制能否有效等一系列问题。这种创新模式的相关细节还有待优化。

去年5月，证监会发布意见，明确发行人、会计师、保荐机构在IPO财务信息披露中的责任，规定发行人是承担IPO财务信息披露的第一责任人，须确保财务信息真实准确完整。

不过，上述北京大型券商投行部副总裁则持不同见解。她说，“券商夹在中间，如果把中介机构的职责淡化，那以后证监会岂不是很累？”(完)

(审校 张喜良)

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