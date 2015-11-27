平安旗下陆金所拟2016年香港IPO 计划融资50亿美元--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月27日 - 消息人士周四表示，中国第二大保险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下的网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)计划2016年在香港进行首次公开发行(IPO)，拟融资50亿美元。
其中一位消息人士称，虽然陆金所还未正式委托银行筹备IPO，但高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)已经在为陆金所安排一轮私募融资，预计会参与这次上市活动。由于相关细节尚未公开，消息人士要求匿名。
平安和高盛拒绝置评，路透联系不上陆金所置评。摩根士丹利暂未回复路透的置评请求。
平安在第三季财报中称，截至9月底，陆金所拥有超过1,429万名注册用户，是年初用户数量的近三倍。
今年头九个月，陆金所平台上面的交易额达到9,264亿元人民币(1,450亿美元)，是上年同期的九倍还要多。
此前华尔街日报曾报导，陆金所计划通过IPO融资50亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)