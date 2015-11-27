平安旗下陆金所拟2016年香港IPO 计划融资50亿美元--消息

路透香港11月27日 - 消息人士周四表示，中国第二大保险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下的网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)计划2016年在香港进行首次公开发行(IPO)，拟融资50亿美元。

其中一位消息人士称，虽然陆金所还未正式委托银行筹备IPO，但高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)已经在为陆金所安排一轮私募融资，预计会参与这次上市活动。由于相关细节尚未公开，消息人士要求匿名。

平安和高盛拒绝置评，路透联系不上陆金所置评。摩根士丹利暂未回复路透的置评请求。

平安在第三季财报中称，截至9月底，陆金所拥有超过1,429万名注册用户，是年初用户数量的近三倍。

今年头九个月，陆金所平台上面的交易额达到9,264亿元人民币(1,450亿美元)，是上年同期的九倍还要多。

此前华尔街日报曾报导，陆金所计划通过IPO融资50亿美元。(完)