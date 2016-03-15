中国平安去年净利增长38%符预期 因核心业务平稳增长

路透香港3月15日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)周二公布，去年净利按年增长38%，符合市场预期，得益于核心金融业务平稳健康增长。

据公告，平保于2015年1-12月净利为542.03亿元人民币，上年同期则为392.79亿元，并符合汤森路透综合25名分析师预测中位值537.52亿元。

董事会建议派发末期股息每股0.35元，年度每股收益2.98元。

平保董事长马明哲在业绩报告中指出，过去一年公司不仅在各项业务上保持了快速、健康增长，更重要的是长远十余年的战各布局和近年来的多项模式创新开始开花结果。

展望今年，他说，平保将围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块，加大力度推进开放式互联网金融服务平台的建设。

“平安将从过去的1.0（自营模式）、2.0（开放市场），进入全新的3.0时代--开放平台+开放市场。”他并称。

尽管国内股市下滑对保险公司投资表现带来压力，市场预期寿险公司扩大营销队伍从而提升业务价值。平保去年的寿险新业务价值增长40.4%，内含价值增幅24%。

除了保险、银行和资产管理业务均录得盈利增长，投资方面亦取得佳绩。期内净投资收益率5.8%，总投资收益率7.8%，两者均高于去年上半年和上一年的水平，因公司积极把握住A股投资机会以优化资产配置结构，同时继续加大收益率较高的固定收益类资产投资。

去年末，平保的投资资产合计1.73万亿元，同比增长17%。

平保并称，由于会计估计变更，公司去年增加寿险及长期健康险责任准备金，导致税前利润减少231.75亿元。

平保旗下平安银行(000001.SZ)上周公布2015年度净利润同比增长10.42%，而受部分企业经营困难、融资能力下降影响，该行资产质量继续承压，期末不良率较年初上升0.43个百分点至1.45%。

业绩公布前，平保H股周二收跌0.85%，报35港元；A股则升0.8%，报31.36元。（完）

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