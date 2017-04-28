中国平安一季度净利增11.4% 互联网金融业务快速增长

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
季报显示，一季度公司实现营收2,656.43亿元，同比增长27.2%；每股收益1.29元。
据中国平安新闻稿，中国平安的寿险业务新业务价值实现持续快速增长，同比增长60.0%至212.64亿元。平安寿险实现净利润132.99亿元，同比增长4.2%；实现规模保费1,786.01亿元，同比增长37.9%。同期，平安产险实现净利润33.90亿元，综合成本率为95.9%。
平安银行(000001.SZ)一季度实现净利62.14亿元，同比增长2.1%。
互联网金融依然是中国平安的亮点。陆金所控股旗下陆金所、前交所、重金所的交易量保持较快增长，零售端、机构端的交易规模分别为5,594.09亿元、13,839.32亿元，同比增长率分别为83.1%、39.0%。普惠业务管理贷款余额1,891.83亿元，较年初增加29.0%。
新闻稿引述董事长兼首席执行官（CEO）马明哲的话称，展望全年，中国经济依旧面临着复杂和严峻的形势，同时，以互联网为核心的新科技迅速发展，将给金融业在内的几乎所有传统产业带来重大挑战和机遇。
“公司将密切关注外部环境的变化，继续围绕一个客户、多种产品、一站式服务的综合金融服务模式，朝着国际领先的个人金融生活服务提供商的战略目标砥砺前行。”他说。
中国平安A股周四收报37.82元，过去一个月累计涨2.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。