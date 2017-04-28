中国平安一季度净利增11.4% 互联网金融业务快速增长

路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。

季报显示，一季度公司实现营收2,656.43亿元，同比增长27.2%；每股收益1.29元。

据中国平安新闻稿，中国平安的寿险业务新业务价值实现持续快速增长，同比增长60.0%至212.64亿元。平安寿险实现净利润132.99亿元，同比增长4.2%；实现规模保费1,786.01亿元，同比增长37.9%。同期，平安产险实现净利润33.90亿元，综合成本率为95.9%。

平安银行(000001.SZ)一季度实现净利62.14亿元，同比增长2.1%。

互联网金融依然是中国平安的亮点。陆金所控股旗下陆金所、前交所、重金所的交易量保持较快增长，零售端、机构端的交易规模分别为5,594.09亿元、13,839.32亿元，同比增长率分别为83.1%、39.0%。普惠业务管理贷款余额1,891.83亿元，较年初增加29.0%。

新闻稿引述董事长兼首席执行官（CEO）马明哲的话称，展望全年，中国经济依旧面临着复杂和严峻的形势，同时，以互联网为核心的新科技迅速发展，将给金融业在内的几乎所有传统产业带来重大挑战和机遇。

“公司将密切关注外部环境的变化，继续围绕一个客户、多种产品、一站式服务的综合金融服务模式，朝着国际领先的个人金融生活服务提供商的战略目标砥砺前行。”他说。

中国平安A股周四收报37.82元，过去一个月累计涨2.9%。（完）