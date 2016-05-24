中国平安成为R3区块链联盟的第一家中国成员

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透伦敦5月24日 - 一个由金融科技公司R3牵头的全球联盟周二称，中国第二大保险公司--中国平安成为该联盟第一家中国成员企业。
该联盟由总部位于纽约的R3去年牵头组建，致力于研究可用于金融市场的区块链技术。区块链是数字货币比特币的底层技术。
中国平安(601318.SS)现已加入这一包括巴克莱和高盛在内、由40多家全球大型银行和其他金融机构组成的联盟。
此前中资金融公司缺席该联盟一直引人瞩目。
R3执行长David Rutter将中国平安的加入称之为“一个重要的里程碑”。
“我们对于加入R3联盟感到很兴奋，期待开发并使用区块链技术，创造端到端数字化金融资产管理的更有效办法，”中国平安首席运营官陈心颖称。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。