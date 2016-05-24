中国平安成为R3区块链联盟的第一家中国成员

路透伦敦5月24日 - 一个由金融科技公司R3牵头的全球联盟周二称，中国第二大保险公司--中国平安成为该联盟第一家中国成员企业。

该联盟由总部位于纽约的R3去年牵头组建，致力于研究可用于金融市场的区块链技术。区块链是数字货币比特币的底层技术。

中国平安(601318.SS)现已加入这一包括巴克莱和高盛在内、由40多家全球大型银行和其他金融机构组成的联盟。

此前中资金融公司缺席该联盟一直引人瞩目。

R3执行长David Rutter将中国平安的加入称之为“一个重要的里程碑”。

“我们对于加入R3联盟感到很兴奋，期待开发并使用区块链技术，创造端到端数字化金融资产管理的更有效办法，”中国平安首席运营官陈心颖称。(完)