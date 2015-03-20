中国平安去年净利同比增四成 首见10转10高送股方案

路透上海3月20日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司(601318.SS)(2318.HK)周五公布年报，去年实现净利392.79亿元人民币，同比增长39.5%。公司提出拟派发末期股息每股0.5元，并以资本公积金每10股转增10股，如此高送转方案在保险股中属首见。

该公司去年实现营业收入4,628.82亿元，同比增长27.6%；每股收益4.93元。

去年末中国平安的偿付能力充足率为205.1%，较上年末174.4%上升近31个百分点，主要是因为去年公司增发H股筹资368.31港元，巩固了公司资本实力。截至2014年底，其投资资产规模达1.47万亿元，保险资金净投资收益率为5.3%，较上年提高0.2个百分点，并创三年新高。

该公司近年来重点拓展的互联网金融业务发展，已初步形成“一扇门、两个聚焦、四个市场”的战略体系，互联网总用户规模达1.37亿，应用场景不断丰富。其中陆金所去年P2P交易规模同比增近五倍，交易规模跃居中国第一；平安好车已成为中国最大的C2B（个人对企业）汽车交易平台；万里通线上线下合作商户超过50万家，交易规模近50亿元。

公司的互联网战略具体而言是：通过“任意门”衔接起丰富的应用场景，聚焦于资产管理和健康管理，推动大数据的挖掘、分析及应用，搭建起资产交易市场、积分交易市场、汽车交易市场以及房产金融市场，为广大用户提供一站式金融生活服务。

中国平安董事长兼首席执行官（CEO）马明哲在年报中表示，“2015年将是关系平安整体战略能否取得实质性成效的关键一年，我们不仅要做到核心金融业务在行业领先，并且要进一步推动客户迁徙，同时要勇敢地按照既定战略，加快互联网金融的发展步伐。”

中国平安A股周四收报75.73元，过去一个月累计上涨7.3%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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