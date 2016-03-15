平安银行称完成200亿元优先股发行 股息率为4.37%

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海3月15日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)周二公告称，近日已完成优先股的发行，本次发行金额为200亿元人民币，票面股息率则为4.37%，募集资金将用于补充公司其他一级资本。
刊登在深圳证券交易所的公告显示，此次优先股发行数量为2亿股，发行对象中包括12家机构投资者，包括平安资产管理公司、中邮创业基金公司及交银施罗德资产管理公司等，其中平安资产认购额达116亿元。
本次优先股无到期日，但自发行之日起5年后，如果得到中国银监会批准，公司有权赎回全部或部分本次优先股。
平安银行上周公布2015年年报，去年净利润同比增长10.42%；而受部分企业经营困难、融资能力下降影响，该行资产质量继续承压，期末不良率较年初上升0.43个百分点至1.45%。
平安银行周一收报10.26元，过去一个月累计上涨3.43%。(完)
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(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
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