中国平安称与澳洲电信完成价值16亿美元的汽车之家收购案

路透上海6月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)上周六宣布，其与澳大利亚电信(TLS.AX)TLS.N完成汽车之家(ATHM.N)股份交割，平安以16亿美元收购汽车之家47.4%的股权，正式成为汽车之家最大股东。

在4月澳洲电信宣布出售股权予中国平安后，汽车之家首席执行官秦致牵头财团马上提出私有化建议。5月底，澳洲电信透露，汽车之家小股东向开曼法院提出禁制令。澳洲电信和中国平安这项交易可谓一波三折。

据东方早报周一报导，在中国平安完成该项交易后，汽车之家一封内部邮件显示，公司已召开临时董事会，秦致及公司首席财务官被解职。目前尚无法与汽车之家官方取得联系。

中国平安新闻稿称，此次投资汽车之家的是平安信托旗下管理的科技创新投资基金。这一交易完成后，平安将与汽车之家结成合作伙伴，为汽车之家未来发展而共同努力。

平安信托总经理冷培栋表示，平安不仅将从资本上持续支持汽车之家，也将把近3亿的线上用户，1.5亿的金融客户，超过5,000万的车险客户，庞大的汽车主机厂和经销商合作伙伴群体，以及汽车之家最需要的遍布全国的线下服务网络等资源与汽车之家进行协同。

他说，平安将全力支持汽车之家的发展，巩固汽车之家的领先地位，帮助汽车之家实现从单一汽车媒体向全方位汽车服务生态圈的战略升级与转型。

汽车之家已经是全球访问量最大的汽车网站，为消费者提供选车、买车、用车、换车等所有环节的全面快捷的一站式服务。汽车之家上周五收报23.01美元，跌3.2%。（完）