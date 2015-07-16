中国平安旗下平安信托注册资本增至120亿元 居信托公司之首

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)旗下平安信托周四宣布，为进一步开拓公司业务渠道，提高资信能力和对外投资能力，平安信托注册资本金由原来的69.88亿元人民币增加到120亿元。增资后，平安信托注册资本居国内68家信托公司之首。
增资完成后，平安信托的原股东出资比例不变，中国平安占99.88%，上海市糖业烟酒(集团)有限公司占0.12%。
平安信托董事长张金顺表示，平安信托这次增资一方面体现了其股东中国平安的强劲实力，显示出股东对信托行业和公司未来发展的信心；另一方面，平安信托增加注册资本后，在提升公司风险抵御能力的同时，也将进一步提振信托投资者的信心。
自2011年起，平安信托历年净资本水平均保持在100亿以上，截至去年底，平安信托净资本规模145.87亿元。净资本与各项业务风险资本之和的比例为171%，超出监管要求的100%水准；净资本与净资产之比为74%，亦符合监管要求。
据中国平安此前公布的平安信托未经审计的数据，上半年，由于手续费及佣金收入以及投资收益的大幅增长，该公司实现营业收入124.9亿元，同比增30.65%；净利润28.3亿元，同比增64.53%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。