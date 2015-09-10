协鑫新能源与中国平安订立信托计划 规模最多12亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月10日 - 中国太阳能发电企业--协鑫新能源(0451.HK)周四称，与中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下平安信托订立信托协议，规模最多12亿元人民币。
据公告，平安信托有条件同意成立信托计划集资最多12亿元，旨在向南京协鑫新能源提供同等金额的贷款，后者拟将贷款通过注资苏州协鑫新能源以投资若干光伏电站项目。
信托计划其中9亿元将透过向平安银行(000001.SZ)发行优先信托基金单位筹集，另外2.4亿元向协鑫新能源中国发行类别A后偿信托基金单位筹集，余下6,000万元向独立第三方东吴证券(601555.SS)发行类别B后偿信托基金单位筹集。
信托计划的年期为36个月，利息分派依次为优先基金、类别A及类别B；优先基金单位持有人获支付预期回报每年6.8%，类别A为8.4%。
协鑫新能源获取的有抵押贷款年期亦为36个月，年利率8.7%。协鑫新能源母公司为全球领先的多晶硅、硅片供货商保利协鑫(3800.HK)。
香港时间10:40，该股跌1.92%，报0.51港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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