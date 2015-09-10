协鑫新能源与中国平安订立信托计划 规模最多12亿元人民币

路透香港9月10日 - 中国太阳能发电企业--协鑫新能源(0451.HK)周四称，与中国平安(2318.HK)(601318.SS)旗下平安信托订立信托协议，规模最多12亿元人民币。

据公告，平安信托有条件同意成立信托计划集资最多12亿元，旨在向南京协鑫新能源提供同等金额的贷款，后者拟将贷款通过注资苏州协鑫新能源以投资若干光伏电站项目。

信托计划其中9亿元将透过向平安银行(000001.SZ)发行优先信托基金单位筹集，另外2.4亿元向协鑫新能源中国发行类别A后偿信托基金单位筹集，余下6,000万元向独立第三方东吴证券(601555.SS)发行类别B后偿信托基金单位筹集。

信托计划的年期为36个月，利息分派依次为优先基金、类别A及类别B；优先基金单位持有人获支付预期回报每年6.8%，类别A为8.4%。

协鑫新能源获取的有抵押贷款年期亦为36个月，年利率8.7%。协鑫新能源母公司为全球领先的多晶硅、硅片供货商保利协鑫(3800.HK)。

香港时间10:40，该股跌1.92%，报0.51港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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