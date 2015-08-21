中国平安称对下半年利润保持上半年增势有信心--高层（更新版）

(新增公司人士评论和背景)

路透上海8月21日（作者 林琦） - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)高层周五表示，即便下半年股市有波动，但管理层对公司利润保持上半年增势仍有信心。

中国平安总经理任汇川在业绩会上并指出，上半年利润增长主要因为主营业务健康增长，而投资收益主要来自固定收益投资，收入较为稳定，因此下半年公司利润仍有机会保持强劲增长。

中国平安周四晚公布中报，上半年实现净利346.49亿元人民币，同比增长62%。其中上半年实现总投资收益782.99亿元，同比增235.6%。这令一些投资者担忧近期A股市场转弱，是否会影响下半年公司的投资收益。

中国平安首席投资执行官陈德贤解释道，上半年来自债券利息、股票分红及存款利息等方面的固定收益达408亿元，这部分的收入比较稳定，相信下半年亦会产生类似的收入。在权益类投资部分，上半年公司已锁定相当多浮盈，实现盈利378亿元。

“目前实际利率比较高，降准降息可能仍会推出，因此我们将把握利率降低趋势，拉长久期，投一些长期限的债券。”他表示，下半年在权益类投资方面，平安将会关注防御性增长的行业和股票，并会关注组合中的流动性风险。

平安中报指出，上半年公司在核心金融业务方面，保险、银行、资产管理三大支柱均取得快速、稳健增长。保险资金在保持固定收益类资产配置为主的基础上，抓住上半年权益市场的投资机遇，总投资收益率创近年新高。

中国平安首席保险业务执行官李源祥还对路透表示，在天津港危险品仓库爆炸案发生后，中国平安接获大约100宗个人险索赔，大部分为轻伤，还有物流公司、工厂和仓库的报案。公司预计天津爆炸事故的理赔金额估计在3-5亿元，对平安的财务影响有限。

**陆金所与普惠形成O2O生态圈**

中国平安将普惠有限股权出让给陆金所控股的决定，亦成为业绩会的关注焦点。中国平安首席财务官姚波指出，普惠有限主要负责个人无抵押贷款及中小企业贷款业务等。在收购该业务后，陆金所控股将形成两大业务群，即线上的开放式交易平台和线下的普惠业务群。

中国平安公告称，其全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。陆金所控股是中国平安间接持有47.49%股份的子公司。

“整合之后，将发挥线上线下的协同效应，形成O2O(线上线下)金融生态圈。”他指出。

姚波解释说，普惠金融业务群，无论是业务开展还是门店扩张，对资本依赖较大。未来陆金所通过其开放式交易平台，可解决该业务群的资本瓶颈；同时，陆金所未来亦会遇到人力、物力、网点的发展瓶颈，普惠金融亦可提供相应的帮助。

他还指出，陆金所的上市计划一直在规划中，这将有助于提升股东价值。不过他未透露其上市计划具体细节。

陆金所近日宣布推出业内首个提供一站式投融资服务的P2P开放式平台。而中国平安3月宣布整合而成的普惠金融业务群，包括原属陆金所的P2P小额信用贷款、平安直通贷款业务以及平安信用保证保险事业部。（完）

(审校 张喜良)

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