中国平安称对下半年利润保持上半年增势有信心--高层（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增公司人士评论和背景)
路透上海8月21日（作者 林琦） - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)高层周五表示，即便下半年股市有波动，但管理层对公司利润保持上半年增势仍有信心。
中国平安总经理任汇川在业绩会上并指出，上半年利润增长主要因为主营业务健康增长，而投资收益主要来自固定收益投资，收入较为稳定，因此下半年公司利润仍有机会保持强劲增长。
中国平安周四晚公布中报，上半年实现净利346.49亿元人民币，同比增长62%。其中上半年实现总投资收益782.99亿元，同比增235.6%。这令一些投资者担忧近期A股市场转弱，是否会影响下半年公司的投资收益。
中国平安首席投资执行官陈德贤解释道，上半年来自债券利息、股票分红及存款利息等方面的固定收益达408亿元，这部分的收入比较稳定，相信下半年亦会产生类似的收入。在权益类投资部分，上半年公司已锁定相当多浮盈，实现盈利378亿元。
“目前实际利率比较高，降准降息可能仍会推出，因此我们将把握利率降低趋势，拉长久期，投一些长期限的债券。”他表示，下半年在权益类投资方面，平安将会关注防御性增长的行业和股票，并会关注组合中的流动性风险。
平安中报指出，上半年公司在核心金融业务方面，保险、银行、资产管理三大支柱均取得快速、稳健增长。保险资金在保持固定收益类资产配置为主的基础上，抓住上半年权益市场的投资机遇，总投资收益率创近年新高。
中国平安首席保险业务执行官李源祥还对路透表示，在天津港危险品仓库爆炸案发生后，中国平安接获大约100宗个人险索赔，大部分为轻伤，还有物流公司、工厂和仓库的报案。公司预计天津爆炸事故的理赔金额估计在3-5亿元，对平安的财务影响有限。
**陆金所与普惠形成O2O生态圈**
中国平安将普惠有限股权出让给陆金所控股的决定，亦成为业绩会的关注焦点。中国平安首席财务官姚波指出，普惠有限主要负责个人无抵押贷款及中小企业贷款业务等。在收购该业务后，陆金所控股将形成两大业务群，即线上的开放式交易平台和线下的普惠业务群。
中国平安公告称，其全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。陆金所控股是中国平安间接持有47.49%股份的子公司。
“整合之后，将发挥线上线下的协同效应，形成O2O(线上线下)金融生态圈。”他指出。
姚波解释说，普惠金融业务群，无论是业务开展还是门店扩张，对资本依赖较大。未来陆金所通过其开放式交易平台，可解决该业务群的资本瓶颈；同时，陆金所未来亦会遇到人力、物力、网点的发展瓶颈，普惠金融亦可提供相应的帮助。
他还指出，陆金所的上市计划一直在规划中，这将有助于提升股东价值。不过他未透露其上市计划具体细节。
陆金所近日宣布推出业内首个提供一站式投融资服务的P2P开放式平台。而中国平安3月宣布整合而成的普惠金融业务群，包括原属陆金所的P2P小额信用贷款、平安直通贷款业务以及平安信用保证保险事业部。（完）
(审校 张喜良)
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