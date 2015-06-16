中国平安称目前股价未全部反映公司价值--报载

路透上海6月16日 - 中国第二大寿险集团--中国平安(601318.SS)(2318.HK)总经理任汇川周一在股东会上表示，平安具有互联网+大蓝筹的特性，在传统金融和互联网结合方面做了很多具前瞻性的事情，从内部数据来看势头 发展很快，当前股价未全部反映公司价值。

证券时报周二报导援引任汇川的话称，在内部的后台中，无论是从用户数量、管理资产的规模、活跃度，还是从转化成金融用户等指标来看，数据增长都非常快。

“在移动互联网的时代，平安具有弯道超车的机会。平安的战略非常清晰，坚持做好主业，互联网创新是弯道超车的机会，这个价值确实还没有PRICE IN（估值调整）进股价里面。”他说。

任汇川并指出，2015年上半年公司加大了权益类投资布局，除了提高资产配置外，还和公、私募基金进行合作；同时还加大了固定收益类的长期资产配置，在铁路债、50年期国债、良好的基础设施资产对应的资管产品上加大了投入，上半年约有300多亿元人民币，平均收益做到5.6%-5.7%的水平。同时公司还加大了穿越经济周期的私募股权投资（PE）、基础设施、外部资产的配置。

“上半年公司权益类投资占比较去年继续提升，抓住降息中牛市机会。”他说。

2014年年报显示，中国平安的大类投资中，权益组合的比例是14.1%，较2013年的10.5%有明显增长。

报导指出，中国平安首席人力资源执行官蔡方方还透露，根据规划，平安员工第一批持股计划将持续六年，2015年是第一期，以后每年都会择时进行。六年期满之后的后续年度也将根据公司发展以及当年市场情况来考虑继续实施。

据蔡方方透露，所有的董事、监事、高管，除了法律上不允许购买的情况之外，都在这次持股计划中用自己的薪酬增持了平安股票。公司已在今年3月20日-26日通过二级市场完成了购股，共购得A股405万股，总金额合计3.12亿元，交易均价为77.02元/股。

中国平安A股周一收报86.98元，跌3.55%。（完）

(发稿 张金栋／林琦; 审校 杨淑祯)

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