中国平安旗下平安普惠力争2020年贷款余额逾1万亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月24日 - 消费金融正成为中国传统金融机构及互联网金融的业务必争之地。中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下专注消费金融的平安普惠周三宣布，力争2020年其贷款余额突破1万亿元人民币，目前仅1,200亿元。
作为业务增长的利器，平安普惠今发布其网贷产品升级版--i贷2.0。相对此前版本，其适用范围由国内99个城市扩大到276个城市，覆盖国内所有一线至四线城市及部分五线城市，位于这些城市的个人及小微企业均可申请2,000元至3万元的小额贷款。
平安普惠首席产品官倪荣庆指出，目前国内除了可以轻松获得金融服务的1亿高净值人群外，还有2.7亿蓝领工人、6,700万小微商户、6,800万城市服务人群，这些群体因个人或企业资产少、征信不完备、没有稳定收入，很难获得消费信贷或获得贷款流程相当复杂。
“随着2.0的发布，我们可以帮助更多人。”他说，通过大数据、人脸识别、GPS（全球定位系统）、指纹等各种技术手段，可以令年轻一代消费者的信贷资质升级，从而取得便捷的金融服务。
i贷2.0产品全程线上申请，步骤简单，放款能即时到帐，而且随借随还，按日计息。而一般的网贷产品除利息外，往往会有手续费及提前还款费用。
平安普惠成立11年，其贷款余额由最初的1亿元起步，今年来其借助网贷产品，贷款增速明显加快，4月单月放款首次突破100亿元，7月单月放款近200亿元。
中国经济正由投资拉动逐步向消费拉动转型，而消费金融成为年轻一代扩大消费的推动力。据艾瑞咨询数据，2015年中国消费信贷规模为19万亿元，预计2019年将超过41万亿元。目前不仅商业银行等传统金融机构向零售业务倾斜，百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)等互联网巨头亦纷纷涉及消费金融领域。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。