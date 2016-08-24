中国平安旗下平安普惠力争2020年贷款余额逾1万亿元

路透上海8月24日 - 消费金融正成为中国传统金融机构及互联网金融的业务必争之地。中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下专注消费金融的平安普惠周三宣布，力争2020年其贷款余额突破1万亿元人民币，目前仅1,200亿元。

作为业务增长的利器，平安普惠今发布其网贷产品升级版--i贷2.0。相对此前版本，其适用范围由国内99个城市扩大到276个城市，覆盖国内所有一线至四线城市及部分五线城市，位于这些城市的个人及小微企业均可申请2,000元至3万元的小额贷款。

平安普惠首席产品官倪荣庆指出，目前国内除了可以轻松获得金融服务的1亿高净值人群外，还有2.7亿蓝领工人、6,700万小微商户、6,800万城市服务人群，这些群体因个人或企业资产少、征信不完备、没有稳定收入，很难获得消费信贷或获得贷款流程相当复杂。

“随着2.0的发布，我们可以帮助更多人。”他说，通过大数据、人脸识别、GPS（全球定位系统）、指纹等各种技术手段，可以令年轻一代消费者的信贷资质升级，从而取得便捷的金融服务。

i贷2.0产品全程线上申请，步骤简单，放款能即时到帐，而且随借随还，按日计息。而一般的网贷产品除利息外，往往会有手续费及提前还款费用。

平安普惠成立11年，其贷款余额由最初的1亿元起步，今年来其借助网贷产品，贷款增速明显加快，4月单月放款首次突破100亿元，7月单月放款近200亿元。

中国经济正由投资拉动逐步向消费拉动转型，而消费金融成为年轻一代扩大消费的推动力。据艾瑞咨询数据，2015年中国消费信贷规模为19万亿元，预计2019年将超过41万亿元。目前不仅商业银行等传统金融机构向零售业务倾斜，百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)等互联网巨头亦纷纷涉及消费金融领域。（完）