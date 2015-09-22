中国平安核心金融与互联网金融并进 冀五年内跻身全球前30

路透上海9月22日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)总经理任汇川周二表示，未来10年,平安将实施核心金融业务与互联网金融业务协同并进的策略，目标是五年内公司规模和市值能够跻身全球前30位。

中国平安两大业务群协同的最新举措，就是其互联网金融服务平台--壹钱包联合平安银行(000001.SZ)，推出国内第一张“互联网+信用卡”--平安壹钱包花漾信用卡，一站式满足用户理财、消费、取现、收款等资金使用需求，线上线下（O2O）消费场景进一步丰富。

“我们是在两头同时挖金矿，互联网金融短期价值在于获客、大数据积累等，短期还在烧钱。”他在新闻会上表示。

他指出，互联网金融将为集团带来海量用户迁徙。作为交易的关键环节和资金流的云服务平台，壹钱包在平安集团的互联网金融战略中意义重大，将成为中国领先的小存小贷互联网金融服务平台。

与阿里巴巴(BABA.N)支付宝和腾讯(0700.HK)微信支付等互联网支付平台不同，此次壹钱包利用其全牌照优势，将互联网金融和信用卡“虚实两面”地结合起来，既有线上金融的便利，又有传统金融业的支持，该信用卡同时具备存款理财和消费信贷的功能。

而与传统信用卡不同的是，平安该款信用卡的额度根据其在壹钱包中的资产来决定，这令平时申领信用卡困难的无固定职业者和自由职业者亦可获得银行信用额度；而且用该信用卡透支消费的同时，其在钱包中的资产亦可同时享受理财收益。

壹钱包在推出两年时间内，用户数已突破3,000万。今年前八个月，其线上交易规模达8,000亿元人民币，在业内位列第七位。

平安付联席总经理、壹钱包产品负责人诸寅嘉表示，未来壹钱包将以个人创新金融为核心，利用平安丰富、优质的金融资产和先进的移动互联网技术，为用户提供优质的互联网金融及消费服务。

据《财富》杂志2015年世界500强排行榜，中国平安位列第96位。（完）