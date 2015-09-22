中国平安核心金融与互联网金融并进 冀五年内跻身全球前30

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月22日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)总经理任汇川周二表示，未来10年,平安将实施核心金融业务与互联网金融业务协同并进的策略，目标是五年内公司规模和市值能够跻身全球前30位。
中国平安两大业务群协同的最新举措，就是其互联网金融服务平台--壹钱包联合平安银行(000001.SZ)，推出国内第一张“互联网+信用卡”--平安壹钱包花漾信用卡，一站式满足用户理财、消费、取现、收款等资金使用需求，线上线下（O2O）消费场景进一步丰富。
“我们是在两头同时挖金矿，互联网金融短期价值在于获客、大数据积累等，短期还在烧钱。”他在新闻会上表示。
他指出，互联网金融将为集团带来海量用户迁徙。作为交易的关键环节和资金流的云服务平台，壹钱包在平安集团的互联网金融战略中意义重大，将成为中国领先的小存小贷互联网金融服务平台。
与阿里巴巴(BABA.N)支付宝和腾讯(0700.HK)微信支付等互联网支付平台不同，此次壹钱包利用其全牌照优势，将互联网金融和信用卡“虚实两面”地结合起来，既有线上金融的便利，又有传统金融业的支持，该信用卡同时具备存款理财和消费信贷的功能。
而与传统信用卡不同的是，平安该款信用卡的额度根据其在壹钱包中的资产来决定，这令平时申领信用卡困难的无固定职业者和自由职业者亦可获得银行信用额度；而且用该信用卡透支消费的同时，其在钱包中的资产亦可同时享受理财收益。
壹钱包在推出两年时间内，用户数已突破3,000万。今年前八个月，其线上交易规模达8,000亿元人民币，在业内位列第七位。
平安付联席总经理、壹钱包产品负责人诸寅嘉表示，未来壹钱包将以个人创新金融为核心，利用平安丰富、优质的金融资产和先进的移动互联网技术，为用户提供优质的互联网金融及消费服务。
据《财富》杂志2015年世界500强排行榜，中国平安位列第96位。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。