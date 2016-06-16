中国平安拟分拆旗下平安证券赴港上市 募资补充资本金

路透上海6月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周三稍晚公告称，拟分拆旗下平安证券在香港首次公开发行（IPO）H股并上市，募集资金全部用于增加后者资本金和补充营运资金。

这是中国平安最新的分拆上市动向，平安证券有望成为其首家分拆境外上市的子公司。在中国平安旗下的互联网产业中，陆金所和平安好医生均已进行独立的外部融资，并有上市意向。

公告显示，平安证券此次发行的H股不超过发行后总股本的25%，同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行H股股数15%的超额配售权。

据中国平安相关人士透露，中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，赴港上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，仍将绝对控股平安证券。

去年，中国平安连续两轮领衔增资，平安证券的资本金扩充至85.74亿元人民币，净资产达233.64亿元，总资产接近1,000亿。按中国证券业协会数据，去年平安证券的净资产及营收分别在业内排名第15位和第19位。

平安证券新闻稿称，分拆上市将会有效拓宽资本金来源和渠道，有力促进公司战略转型升级，进一步巩固资本实力及核心竞争力。借助境内外资本市场力量，未来平安证券将建立独立的融资渠道，适应资本监管新规；搭建一流的海外融资平台，扩展国际顶级机构投资者群体。

中国平安A股周三收报31.98元，过去一个月累计微涨0.8%。（完）