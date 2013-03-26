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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 14:29 BJT

欧洲金融：希腊Piraeus银行将签署协议，接手塞浦路斯银行业希腊分支

路透雅典3月26日 - 希腊Piraeus银行 周二表示，预计周二中午之前将达成协议，接管塞浦路斯银行业者在希腊的业务。Piraeus银行是以资产计的希腊第三大银行。

“等解决完一些技术细节，预计最迟中午签署协议，买下塞国银行的希腊分支”(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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