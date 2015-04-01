新闻人物：引领中国化工昂首走出国门的任建新

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月31日（记者 陈爱珠/马泽华） - 作为中国化工集团公司收购意大利轮胎制造商倍耐力（Pirelli）交易幕后的总设计师，任建新在中国国企老总中可谓凤毛麟角，他既深谙市场的重要性，也理解政府支持的局限性。

57岁的任建新是中国化工集团公司的董事长，他称自己是“企业家”而非政治人物。

过去30年间，任建新引领中国化工行业重组浪潮，将中国化工旗下百余家企业重整成六大业务板块，生产从基础化工品到农化以及有机硅等各种产品。与此同时，他还创建了中式快餐连锁店--马兰拉面。

但他实施的最重大战略布局却是通过并购，推动中国化工走向国际市场，为中国引入国际品牌和专业管理经验。2006年以来，他向澳大利亚、法国、挪威及以色列企业投资大约44亿美元。2007年，他还以6亿美元向私募股权基金公司黑石 转让了中国蓝星（集团）总公司的20%股份。

对于任建新而言，最关键的是让中国化工变得更具竞争力。

去年中国化工集团实现营收增长近25%达到3,000亿元人民币左右（483亿美元），但橡胶及油气业务营收却因供应过剩及价格下跌而受到挤压。受同样的市场因素影响，该集团斥资20亿美元收购的挪威企业Elkem迫于无奈，在2012年开始暂停生产太阳能级硅长达16个月。

“这些年来，中国化工经历了许许多多市场的考验，”任建新周日对少数几名记者称。“我们是国企……但是完全市场化的国企。”

**轮胎“革命”**

任建新预言，收购倍耐力将对中国化工的橡胶和轮胎业务带来“革命性”影响。这项交易最早在3年前开始谈判，当时任建新到倍耐力位于米兰的公司总部进行了参观。

“倍耐力精湛的技术、管理、知名品牌和充满竞争力的分销渠道，都给我留下了很深的印象，”任建新说。

这起并购交易曾因消息泄露一度中止，但任建新在六个月前看到了重启谈判的机会。“我认为，过去三年来我们双方的战略和愿景一直未变，”他说。“我们很快就达成了……战略、企业治理结构和股权结构方面的协议。”

任建新认为，合并后的公司将对工业轮胎业务产生巨大影响，能够生产更多卡车、重型机械轮胎，在亚洲开发新的客户。倍耐力目前在亚洲市场所占份额很小。

**有的放矢且超有耐心**

任建新从1984年开始创建化工企业，当年他只有26岁、在西北一家化工厂担任技师。他从政府贷款1万元人民币，开始“下海”创业，办了一家工业设备清洗剂的生产厂。

他通过吸收原化工部下属的化工厂，在2004年正式成立中国化工。

他借助战略合作伙伴对麾下的各种企业进行整合，然后聘请职业经理进行经营。中国化工因此在全球化工行业及投资者中赢得口碑，被称为中国最具“国际化”和以市场为导向的国企。

中国化工规模相对较小，只有同业中国石化 的十分之一，该公司的并购目标与在中资企业并购领域唱主角的能源和资源交易相比政治敏感性较低，这些都让该公司得以稳步实施并购活动。

“我们只瞄准好公司，”任建新称。“要做一个好的并购需要超级有耐心。”

同事们称任建新是工作狂，但为人真诚且魅力无穷，不论是资深的外国同行还是食堂员工，他都是一视同仁。

任建新本人称他没有政治野心，就想踏踏实实地做一个企业家。

“人这辈子做好一件事就很不容易，”他一边吃着最喜欢的兰州拉面一边说道。（完）