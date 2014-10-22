南非“刀锋战士”因枪杀女友获刑五年

南非“刀锋战士”、残奥会明星皮斯托瑞斯周二因杀害女友被判刑五年。在法官Thokozile Masipa宣布判决时，皮斯托瑞斯站在被告席上，他唯一的反应是抹了一下眼睛。去年情人节当天，皮斯托瑞斯在其比勒陀利亚的豪华寓所，隔着卫生间锁着的房门开枪击中了29岁的女友Steenkamp，后者当场死亡。路透