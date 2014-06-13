布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉让冲突中的性暴力成为焦点

路透伦敦6月12日（记者 Belinda Goldsmith） - 布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉夫妇周四共同出席了一个全球峰会，该峰会意在阻止冲突中的性暴力。英国外交大臣黑格表示，名人的力量有助于凸显将强奸作为战争武器的问题。

皮特和朱莉身着黑色服装，与黑格一同出席峰会第三天的开幕式。该峰会在伦敦举行，为期四天，是朱莉和黑格合作两年的巅峰之作。

来自120多个国家的多达1,200名政府部长、官员、活动人士和司法机构与军方的成员出席了峰会，意在寻找惩罚性暴力责任者和帮助受害者的实际方法。

黑格称，与联合国难民事务高级专员朱莉的合作让冲突中的性暴力问题进入全球议程，是未来如何执行外交政策的案例。

“她发挥了政府不能发挥的作用……实际上没有一个大国的政府在推动这件事，”黑格在一个小型新闻简报会上说道。

“人们并不轻易听信政府，需要政府以外的力量，这是朱莉所带来的，她对这些问题也拥有丰富的知识和热情。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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