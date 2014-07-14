弘毅投资斥资9亿英镑收购英国比萨品牌Pizza Express

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透伦敦7月12日 - 中国私募股权公司弘毅投资和英国Gondola Group周六表示，两家公司已达成协议，弘毅投资将斥资约9亿英镑(16亿美元)收购后者旗下品牌比萨连锁企业Pizza Express。
两个月前，Pizza Express在北京开设首家比萨店，从而将旗下门店规模扩大至500家。该餐饮集团在香港有12家餐厅，上海则有9家门店，在英国有436家。
私募股权基金Cinven在2007年以13亿欧元(17.7亿美元)收购了Pizza Express品牌持有者Gondola。
据Cinven官网，Gondola在英国休闲餐饮行业非常有名，旗下餐饮品牌还包括ASK、Zizzi和Kettner's。
“这是过去五年来欧洲餐饮业的最大一笔交易，”Gondola和弘毅投资在联合声明中称。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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