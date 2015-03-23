巴基斯坦七年来首次举行国庆阅兵

路透伊斯兰堡3月23日 - 巴基斯坦周一举行七年来的首次国庆阅兵；这是其对塔利班彰显武力的信号。

在首都举行的国庆阅兵戒备森严，禁止车辆和行人接近。2008年以来巴基斯坦一直没有举行国庆阅兵，因恐遭塔利班袭击。

但巴基斯坦军方称，自从去年军方采取行动驱逐开伯尔-普赫图赫瓦省和北瓦济里斯坦特区的武装分子后，塔利班武装分子一直在逃。

军方在周末的彩排中切断了伊斯兰堡的手机语音和短信通讯，飞机在空中低飞，其中包括中国制造的“喀喇昆仑鹰”空中预警与控制飞机。

巴基斯坦夸耀近期打击塔利班取得的胜利。过去几天，战斗机对开伯尔-普赫图赫瓦省提拉山谷的塔利班阵地进行了轰炸。

巴军方周日称，在激烈交火中击毙80名“恐怖分子”，己方有七人伤亡。（完）

编译：李富强 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。