热浪导致巴基斯坦卡拉奇超过400人丧生 预计将有降雨

路透卡拉奇6月23日（记者 Syed Raza Hassan） - 巴基斯坦卫生官员周二称，一股灾难性的热浪导致南部城市卡拉奇超过400人死亡，准军事部队成员在街道上搭建了紧急医疗营地。

热浪刚好赶上大规模停电，引发对省政府支离破碎的公共健康系统和向卡拉奇供电的民间企业K-electric(KELE.KA)的强烈指责。卡拉奇是巴基斯坦最富有的城市，拥有2,000万居民。

近几天，卡拉奇的温度达到了44℃，而正常的夏季温度为37℃。气象机构称，将有降雨。

“我们预计今夜将有海风。随着印度洋降雨进入信德省海岸线，给卡拉奇带来雨水，温度将下降。”气象部门负责人Ghulam Rasool说道。

官员Anwar Kazmi对路透称，慈善组织Edhi Foundation运营的一个太平间过去三天里已经接收了由于热浪而出现并发症死亡的逾400名死者。

信德省其它地方也有人员死亡的报告，但尚无完全统计。

“我们的太平间接近运行上限。我们建议人们不要推迟葬礼，尽早安葬死者。”Kazmi说道。

卡拉奇较大的一家公共医院称，超过200名患者死于脱水或中暑。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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