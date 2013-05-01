（更正）印度北部发生5.7级地震--美国地质调查局

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
（更正：因英文原文有误，改正地震地点与时间）
路透悉尼5月1日 - 美国地质调查局(USGS)称，印度北部周三发生浅层地震，初步估计为5.7级。
USGS称，地震发生在0657 GMT，震中位于印度Bhadarwah东北17公里处，震源深度仅为10公里。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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