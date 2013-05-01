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时事要闻 | 2013年 5月 1日 星期三 17:05 BJT

（更正）印度北部发生5.7级地震--美国地质调查局

（更正：因英文原文有误，改正地震地点与时间）

路透悉尼5月1日 - 美国地质调查局(USGS)称，印度北部周三发生浅层地震，初步估计为5.7级。

USGS称，地震发生在0657 GMT，震中位于印度Bhadarwah东北17公里处，震源深度仅为10公里。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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