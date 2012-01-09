巴前总统穆沙拉夫呼吁挽救美巴关系

路透迪拜1月8日电(记者 Amena Bakr)---巴基斯坦前总统穆沙拉夫周日在接受路透采访时表示，需要采取紧急行动来挽救巴基斯坦与美国的关系。此前，穆沙拉夫宣布他将尽快回国，重新进入政界。

美巴关系在11月份进一步陷入危机中。当时，北约战机和直升机对巴基斯坦西北部两处军事哨所发动袭击，造成28名巴基斯坦官兵死亡。

穆沙拉夫在迪拜接受路透采访时表示："现在，美巴关系处於历史低点，主要原因在於彼此信任不足。"

去年5月，美国特种部队在没有徵询巴基斯坦政府的情况下击毙了基地组织领导人本·拉登，令巴军队蒙羞。

巴基斯坦称此次行动是对其主权的公然侵犯。

穆沙拉夫表示："我认为，巴基斯坦需要为本·拉登藏身巴基斯坦作出解释和澄清。"

"同时，美国需要就其2014年撤离阿富汗後的环境作出评估，因为阿富汗的局势会直接影响到巴基斯坦。"

在美军於2014年撤离阿富汗之前，巴基斯坦与美国的合作被视为保持地区稳定的关键因素。

"我认为，国家间的关系更多取决於各国领导人之间的私人关系……以我为例，如果我对任何事有什麽不满，我可能随时给小布什打电话。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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