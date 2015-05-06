巴基斯坦军方指责印度支持巴境内的恐怖主义

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透伊斯兰堡5月6日（记者 Mehreen Zahra-Malik） - 巴基斯坦军方指责印度主要的情报机构煽动巴基斯坦境内的恐怖主义，这种罕见的公开指责可能加剧两国间的紧张局势。
巴基斯坦军方高级领袖周二在拉瓦尔品第召开会议后作出上述指责，会议评估了打击东北部武装分子的方案和其它安全问题。
“会议还重点关注了印度调查分析局参与煽动巴基斯坦境内恐怖主义的问题，”巴基斯坦军方在声明中称。印度调查分析局是印度的外部情报机构。
虽然巴基斯坦军官经常以个人名义指责印度干涉巴基斯坦事务，但巴基斯坦军方在正式声明中指责印度情报机构实属罕见。
了解此次会议的巴基斯坦官员称，军方领袖们讨论了印度参与俾路支省暴动的问题。
“大家都觉得印度向巴基斯坦的敌人提供一切形式的支持，包括塔利班和卡拉奇与俾路支的武装分子，”这名官员匿名说道。“我们有证据，不久将公布。”
巴基斯坦国防部长Khawaja Asif在随后播出的电视采访中将印度调查分析局称为“敌对组织”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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