印度、巴基斯坦边境交火导致九人丧生

路透印度斯利那加/巴基斯坦拉合尔8月28日 - 周五印度和巴基斯坦在边境交火，导致至少九人死亡。这一天是印度确定的印巴战争50周年纪念日。

巴基斯坦军方媒体部门称，巴方六名平民丧生，40人在锡亚尔科特（Sialkot）的医院接受治疗。

印度边境安全部队（BSF）称，印方三名平民丧生，22人受伤。

双方都称是对方先开火。

“巴基斯坦游骑兵无故开火。起初是小规模武器，后来边境安全部队哨所和平民区遭到了迫击炮弹的轰击，”印度边境安全部队发言人说道。“边境安全部队采取了适当的回应。”

巴基斯坦游骑兵发言人Waheed Bukhari少校给出了不同的描述，称印方昨夜开始无故开火，巴方随后进行了还击。

路透无法独立确认情况。原计划上周举行的和平谈判在最后一刻被取消后，印巴紧张局势加剧。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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