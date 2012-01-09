巴基斯坦总统面临危机 称无意下台

路透伊斯兰堡1月7日电(记者 Qasim Nauman)---巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)表示无意下台，称无人要求他辞职。此前外界猜测，巴基斯坦军方希望扎尔达里下台。

扎尔达里在接受电视台采访时表示："迄今还没有人要求我辞职。如果有人这样做了，我会告诉你。"

巴基斯坦军方过去曾要求该国文人领导人辞职，并对不利於军方的司法程序进行干预。

因内容涉及希望美国出面向巴军方施压的备忘录一事，扎尔达里正面临2008年就职以来最大的政治危机。

商人Mansoor Ijaz在《金融时报》的专栏中写道，一名巴基斯坦高级外交官要求将这份备忘录送给美国政府。

Ijaz随後确认这名外交官为巴基斯坦时任驻美大使、扎尔达里的亲信——侯赛因·哈卡尼(Husain Haqqani)。

哈卡尼否认卷入此事，且并无证据显示巴军方正密谋政变。

巴基斯坦最高法院要求对此事进行调查，调查恐进一步威胁到巴基斯坦脆弱的文官政府，尤其是如果扎尔达里与备忘录确有关联。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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