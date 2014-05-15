房峰辉称他国在南中国海挑起争端 促美客观看待

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透华盛顿5月15日 -中国人民解放军总参谋长房峰辉周四表示，在越南引发反华暴乱的钻井平台是在中国海域，尽管发生了暴力事件，但中国还将继续该平台的运作。
房峰辉在美国五角大楼同美军方高层举行的记者会上表示，他国在南中国海挑起争端。他敦促美国“客观看待”局势。
南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。