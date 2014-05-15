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时事要闻 | 2014年 5月 16日 星期五 07:16 BJT

房峰辉称他国在南中国海挑起争端 促美客观看待

路透华盛顿5月15日 -中国人民解放军总参谋长房峰辉周四表示，在越南引发反华暴乱的钻井平台是在中国海域，尽管发生了暴力事件，但中国还将继续该平台的运作。

房峰辉在美国五角大楼同美军方高层举行的记者会上表示，他国在南中国海挑起争端。他敦促美国“客观看待”局势。

南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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