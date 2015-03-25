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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 25日 星期三 10:08 BJT

德翼航空客机坠毁导致150人丧生 黑匣子已找到

德国汉莎航空旗下的廉价航空公司--德翼航空运营的一架空客客机周二在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难，包括16名儿童。德翼航空证实，从巴塞罗那飞往杜塞尔多夫的4U 9525航班失事，机上载有144名乘客与六名机组人员。法国内政部称，坠机现场找到一个黑匣子，将立即进行检查。路透

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