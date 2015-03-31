德翼坠毁客机副驾驶曾因自杀倾向接受治疗

德国检方周一称，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨（Andreas Lubitz）在取得飞行员执照的数年前，曾因有自杀倾向而接受治疗。这可能会令围绕航空公司如何筛选和监控飞行员的辩论更为激烈。汉莎航空已证实卢比茨在2009年曾中断飞行训练近一年，有媒体报导称他那段时间患上了抑郁和焦虑。路透