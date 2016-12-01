葬送巴西一足球队的坠机事件失事原因为燃油耗尽--录音

路透哥伦比亚/巴西11月30日 - 根据驾驶员最后的通话内容，在哥伦比亚坠毁的一架飞机失事原因为燃油耗尽、失去电力，当时正准备紧急降落；这场坠机事件几乎让一支巴西足球队全军覆没。

这场于周一晚间发生的灾难造成71人丧生，并令全球足球界震惊。

这架LAMIA Bolivia包机上仅有六人生还，当中包括三名Chapecoense足球队队员，当时该足球队正准备前往参加队史上最重要的比赛：南美俱乐部杯(Copa Sudamericana)决赛。

“塔台人员，LAMIA 933全面故障、电子系统完全停摆、没有燃油，”玻利维亚籍飞机驾驶员Miguel Quiroga向Medellin机场控制塔人员表示，哥伦比亚媒体播放了这段断断续续的录音。

“燃油紧急情况，”驾驶员补充称，并要求获得紧急降落许可。

这符合当时附近一架Avianca公司飞机上的副机师说法，他说他无意中听到LAMIA飞机回报燃油不足问题，必须迫降。(完)