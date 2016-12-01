葬送巴西一足球队的坠机事件失事原因为燃油耗尽--录音

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透哥伦比亚/巴西11月30日 - 根据驾驶员最后的通话内容，在哥伦比亚坠毁的一架飞机失事原因为燃油耗尽、失去电力，当时正准备紧急降落；这场坠机事件几乎让一支巴西足球队全军覆没。
这场于周一晚间发生的灾难造成71人丧生，并令全球足球界震惊。
这架LAMIA Bolivia包机上仅有六人生还，当中包括三名Chapecoense足球队队员，当时该足球队正准备前往参加队史上最重要的比赛：南美俱乐部杯(Copa Sudamericana)决赛。
“塔台人员，LAMIA 933全面故障、电子系统完全停摆、没有燃油，”玻利维亚籍飞机驾驶员Miguel Quiroga向Medellin机场控制塔人员表示，哥伦比亚媒体播放了这段断断续续的录音。
“燃油紧急情况，”驾驶员补充称，并要求获得紧急降落许可。
这符合当时附近一架Avianca公司飞机上的副机师说法，他说他无意中听到LAMIA飞机回报燃油不足问题，必须迫降。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)